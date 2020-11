Royal Caribbean coinvolge gli agenti di viaggi nei test per la ripartenza

Vicki Freed, vicepresidente senior per le vendite, il supporto commerciale e il servizio di Royal Caribbean International, ha confermato che le prime crociere che la compagnia offrirà alla ripresa del servizio saranno brevi itinerari verso l’isola privata Perfect Day at CocoCay.

Ha aggiunto poi che gli agenti di viaggi potrebbero essere tra i volontari nelle crociere di prova che il Cdc richiede alle navi da crociera prima di essere certificate per entrare in servizio, come riporta Travel Weekly.

Freed ha ribadito agli agenti che il semaforo rosso sulle crociere è «ora diventato giallo e stiamo lavorando su tutti i dettagli su come tornare in servizio in modo sano e in modo sicuro».

In base al Conditional Sailing Order del Cdc e alle raccomandazioni dell’Healthy Sail Panel di Royal Caribbean, Royal lancerà una serie di crociere «per testare i nuovi protocolli e apportare ritocchi e modifiche per assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi, per offrire agli ospiti la migliore esperienza di crociera. Saranno viaggi più sicuri e ancor più memorabili».

Sono già in tanti gli agenti di viaggi che hanno scritto via mail per poter partecipare a quelle crociere di prova simulate. «Non abbiamo ancora deciso come selezionare le persone – ha spiegato – So che ci saranno dipendenti Royal Caribbean e che forse cercheremo volontari». Freed ha invitato gli interessati a contattarla per entrare in una lista.

Per quanto riguarda i due mesi aggiuntivi di cancellazione delle crociere, ovvero fino al 31 dicembre, la vicepresidente ha detto: «Speriamo che questa sia l’ultima estensione. Il ritorno in servizio richiederà molto lavoro. È complicato seguire queste raccomandazioni del Cdc, ma lo faremo perché crediamo nel nostro settore».