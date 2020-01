Royal Caribbean annulla le prime cinque partenze 2021 di Liberty of the Seas

Royal Caribbean ha cancellato le prime cinque crociere del 2021 di Liberty of the Seas. La nave avrà bisogno di rimanere più tempo in cantiere per completare i lavori di ammodernamento che rientrano nel programma “Royal Amplified” della compagnia.

Salteranno quindi le partenze del 14, 21 e 28 febbraio e quelle del 7 e del 14 marzo da Galveston, in Texas.

La compagnia ha annunciato l’annullamento delle cinque partenze e ha previsto, per chi aveva già prenotato, una serie di opzioni: la possibilità di chiedere un rimborso completo; la nuova prenotazione su altre rotte di Liberty of the Seas; il trasferimento su un’altra nave del gruppo; la partenza nello stesso periodo per un viaggio simile, sempre dallo stesso porto di imbarco, a bordo di Jewel of the Seas.

Chi sceglie un’altra crociera o un’altra nave della compagnia riceverà 200 dollari di credito di bordo (400 nel caso prenoti una suite).