Royal Caribbean annulla le partenze estive da Israele













Odyssey of the Seas sarebbe dovuta partire per crociere da Haifa, in Israele, il 2 giugno. Ma Royal Caribbean International ha dichiarato che, a causa dei crescenti disordini nel Paese, le partenze della nave sono cancellate fino al 28 ottobre.

“Non siamo stati in grado di completare la preparazione richiesta per operare e, di conseguenza, le partenze da Haifa verranno annullate – ha dichiarato la compagnia in una nota – Vista la situazione e l’incertezza su quando le cose torneranno alla normalità, la nostra nuova nave trascorrerà la sua stagione inaugurale in Florida. Il cambio di programma è stato dettato dal voler garantire sicurezza e benessere degli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità locali”.

La nave quindi si trasferisce in Florida, dove a breve saranno annunciate informazioni sulla ripartenza. «Il conflitto rende pericolosa la destinazione per il nostro equipaggio e gli ospiti, e c’è troppa incertezza», ha aggiunto il ceo di Royal Caribbean Michael Bayley.

Royal Caribbean continuerà a monitorare da vicino la situazione in evoluzione in Israele. La compagnia si dice fiduciosa “di tornare in questa destinazione con le sue navi in ​​futuro”.

Rccl aveva annunciato a marzo le partenze di Odyssey of the Seas, la sua nave più recente, da Israele per crociere con ospiti completamente vaccinati, e le vendite avevano “totalmente superato le nostre aspettative piuttosto ottimistiche”, ha aggiunto Bayley. Odyssey sarebbe stata la seconda nave di Royal Caribbean a rientrare in servizio durante la pandemia, dopo Quantum of the Seas da Singapore a dicembre 2020.