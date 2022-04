Royal Caribbean, al via la costruzione di Utopia of the Seas













Ha preso il via la costruzione di Utopia of the Seas, sesta nave della classe Oasis di Royal Caribbean International. In arrivo nella primavera del 2024, sarà la prima della sua classe a essere alimentata a Gnl. La compagnia ha rivelato il nome nel corso della cerimonia del taglio dell’acciaio a Chantiers de l’Atlantique, in Francia.

«Siamo entusiasti di aver dato inizio alla costruzione di Utopia of the Seas – ha commentato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – A bordo della sesta nave della classe Oasis gli ospiti avranno la certezza di trovare l’unicità della combinazione tra le caratteristiche esperienze firmate Royal Caribbean e una serie di avventure inedite che ha sempre fatto sì che ogni nave di questa classe riesca a offrire la vacanza definitiva agli ospiti di tutte le età».

Nel corso della cerimonia, è stato tagliato il primo blocco di acciaio di Utopia, che segna l’inizio dell’iter di costruzione della nave (30 mesi). All’evento hanno preso parte rappresentanti di Royal Caribbean e Chantiers de l’Atlantique, tra cui Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group, e Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique.

La classe Oasis di Royal Caribbean, con il lancio nel 2009 di Oasis of the Seas, ha inaugurato un nuovo standard crocieristico. Con il recente debutto di Wonder of the Seas, è stata ridefinita ancora una volta in ogni suo aspetto l’esperienza della crociera.

Con Utopia inizia la transizione verso un’energia più pulita per la classe Oasis, passo che segue di poco il lancio della sua prima nave in assoluto a Gnl Icon of the Seas, che salperà nell’autunno 2023.