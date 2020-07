Royal Caribbean acquista il 100% di Silversea

Royal Caribbean Group ha acquistato da Heritage Cruise Holding il restante 33% del pacchetto azionario di Silversea Cruises. Rccl ha ceduto alla holding di Heritage Group (gruppo di investimento privato concentrato sul mercato del turismo, di cui Manfredi Lefebvre è chairman) 5,2 milioni di azioni ordinarie, pari a circa il 2,5% del totale delle azioni ordinarie del Gruppo.

Due anni dopo l’acquisizione – avvenuta nel luglio 2018 – dei due terzi delle azioni della compagnia gestita da Manfredi Lefebvre, il passaggio alla piena proprietà di Royal Caribbean Group si completa.

Restano in essere le attuali cariche: Manfredi Lefebvre d’Ovidio continua come presidente di Silversea, e Roberto Martinoli come amministratore delegato del marchio.

«La combinazione delle nostre aziende rappresenta tutto ciò che ho sempre sperato – commenta Lefebvre – Le competenze e le risorse del Royal Caribbean Group ci hanno aiutato a crescere e a prosperare. Condividiamo una visione sul brillante futuro delle crociere, e non vedo l’ora di essere un azionista del più ampio Royal Caribbean Group».

Perella Weinberg Partners Lp ha svolto il ruolo di consulente finanziario e Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom Llp hanno svolto il ruolo di consulenti legale della società in questa operazione per Royal Caribbean Group. Barclays è stata consulente finanziario di Heritage Group e Morgan, Lewis & Bockius Llp ha fornito consulenza legale.