Royal Air Maroc sceglie Mohammed Adil Korchi come direttore generale per l’Italia













Dopo sette anni alla direzione di Royal Air Maroc in Italia, Mohammed Maali passa il testimone in qualità di direttore generale per l’Italia a Mohammed Adil Korchi. Precedentemente direttore generale del Portogallo, Adil Korch – che ha assunto il suo nuovo incarico la scorsa settimana – vanta oltre 25 anni di esperienza in Ram (acronmimo del vettore), durante i quali ha ricoperto posizioni manageriali in diverse aree e su vari mercati.

In linea con la precedente gestione, in una nota ufficiale i vertici Ram sottolineano come “l’aerolinea continuerà ad offrire le migliori soluzioni di volo per la comunità marocchina residente in Italia, per il mercato leisure e per le aziende che hanno rapporti commerciali con il Marocco, l’Africa Subsahariana ed il Nord America”.

Con la ripartenza dei voli Ram, è stata riconfermata la programmazione dagli aeroporti di Milano, Bologna, Venezia, Torino e Roma con la possibilità di beneficiare di molteplici collegamenti verso le più importanti città del Marocco (Marrakech, Agadir, Tangeri, Fez), dell’Africa Subsahariana (Dakar, Lagos, Accra, Abidjan, Bamako), del Nord America (New York, Washington) e del Canada (Montreal), attraverso l’hub di Casablanca.

«L’Italia rimane un mercato strategico per la compagnia aerea – ha dichiarato Adil Korchi – Dobbiamo il nostro successo al rapporto consolidato con tutti gli operatori della filiera distributiva, con i quali rafforzeremo ulteriormente la nostra collaborazione per cogliere al meglio le nuove sfide che ci attendono».

Royal Air Maroc é anche membro di oneworld dal 31 marzo 2020, un’alleanza di 14 delle principali compagnie aeree del mondo, impegnata a fornire i migliori standard di servizio su quasi 1.100 destinazioni in oltre 150 Paesi nel mondo.