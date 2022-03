Royal Air Maroc rilancia l’operativo sull’Italia













Royal Air Maroc rilancia il suo programma Italia-Marocco, già ripristinato lo scorso 7 febbraio. L’offerta prevede voli diretti da 5 aeroporti italiani (Roma, Milano, Bologna, Torino e Venezia) con un’offerta densa e diversificata verso l’hub di Casablanca, considerato la porta privilegiata di accesso a più di 30 destinazioni del continente africano.

Tra le novità più importanti della stagione, poi, Royal Air Maroc (Ram) ha aperto il 13 marzo il primo collegamento per Tel-Aviv con quattro frequenze settimanali, e ha ripristinato la rotta per Miami operata due volte alla settimana con Boeing 787 Dreamliner.

Quest’anno, inoltre, Ram celebra il secondo anniversario dell’adesione come membro a pieno titolo dell’alleanza oneworld, attraverso la quale la compagnia di bandiera sarà in grado di collegare l’Africa a una rete di quasi 1.000 destinazioni in 170 Paesi.

«Il 1° aprile 2022 celebriamo il secondo anno di Ram come membro dell’alleanza oneworld, ad oggi siamo la compagnia aerea africana con il maggior numero di rotte tra l’Africa e l’Europa e tra l’Africa e il Nord America. Il continente africano giovane e dinamico è al centro della strategia di sviluppo di Royal Air Maroc – ha assicurato il presidente e ceo Abdelhamid Addou – La nostra compagnia, in quanto membro dell’alleanza oneworld, fornisce ai propri clienti una rete di quasi 1.000 destinazioni in 170 Paesi e tutti i vantaggi offerti da 14 tra le più prestigiose compagnie aeree del mondo.

Questo è un momento davvero importante per noi, i nostri clienti, i nostri partner».