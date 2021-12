Royal Air Maroc proroga lo stop dei voli internazionali fino al 31 dicembre













Nuova sospensione dei voli per Royal Air Maroc (Ram), che ha comunicato un ulteriore stop delle connessioni internazionali dal 9 al 31 dicembre prossimo.

La misura, al momento, va oltre il termine fissato dalle autorità marocchine, che hanno disposto la sospensione delle connessioni aeree (e marittime) dalla mezzanotte del 29 novembre a quella del 13 dicembre. Il motivo, chiaramente, risiede nell’emergenza sanitaria da Covid-19 e in particolar modo nel contenimento della diffusione della variante Omicron, partita proprio dall’Africa.

“In seguito alle informazioni comunicate dalla direzione generale dell’aviazione civile marocchina, i nostri voli internazionali da e per il Marocco saranno cancellati in entrambe le direzioni dal 9 dicembre alle 18:43, fino al 31 dicembre 2021 alle 23:59”, spiega il vettore su Twitter.

“La compagnia, in questo periodo, si impegna ad accompagnare i clienti autorizzando il cambio e il rimborso secondo le seguenti opzioni per qualsiasi biglietto internazionale valido dal 9 al 31 dicembre prossimi: o un cambio gratuito, da/verso la stessa destinazione o un’altra del network Ram nella stessa area geografica, per una nuova data di viaggio durante i 15 giorni successivi alla ripresa dei voli; o un cambio senza penale con applicazione della differenza tariffaria, per/da la stessa destinazione o un’altra della rete Ram nella stessa area geografica, per una nuova data di viaggio tra il 16° giorno successivo alla data di ripresa dei voli e il 31 ottobre 2022”, ha concluso Royal Air Maroc.