Royal Air Maroc proroga la policy commerciale anti Covid













A seguito della crisi sanitaria da Covid 19, le disposizioni speciali commerciali attuate da Royal Air Maroc a favore dei passeggeri sono ancora valide e riguardano tutti i biglietti indipendentemente dalla data di emissione (esclusa la promozione Mre, marocchini residenti all’estero).

I clienti hanno dunque ancora la possibilità di cambiare la data del viaggio e la destinazione senza restrizioni, tutte le volte che lo desiderano e senza penali.

Per i clienti che attualmente non hanno visibilità sui loro viaggi, Royal Air Maroc offre un voucher del valore dei loro biglietti valido 12 mesi dalla data di emissione. Questo credito è rimborsabile alla fine della sua validità.

Si ricorda che è responsabilità esclusiva del cliente informarsi prima del viaggio e rispettare le condizioni e i requisiti delle autorità dei Paesi di partenza e di arrivo.

Royal Air Maroc ricorda, inoltre, che è obbligatorio indossare una mascherina su tutti i suoi voli e che a bordo sono ammessi solo borse a mano, per bambini o per computer come unico bagaglio.