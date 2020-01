Royal Air Maroc entra in oneworld dal 1° aprile

È il 1° aprile la data che segna l’ufficialità dell’ingresso di Royal Air Maroc in oneworld, divenendo così il primo membro africano a pieno titolo a fare il suo ingresso nell’alleanza dopo un programma di implementazione di 15 mesi che porterà, tra l’altro, anche all’entrata della filiale regionale, Royal Air Maroc Express.

Royal Air Maroc aggiungerà 39 nuove destinazioni in 23 Paesi al network di oneworld, offrendo più voli e opzioni per i frequent flyer dei vettori membri dell’alleanza. Inoltre, i membri di alto livello di Safar Flyer avranno accesso alla rete di 650 lounge di oneworld in tutto il mondo.

«Siamo onorati e felici di accogliere Royal Air Maroc nell’alleanza, aggiungendo il nostro primo membro a pieno titolo nel continente africano in rapida crescita. Il servizio di qualità e la rete globale offerti dalla compagnia posizioneranno oneworld come alleanza preferita in Africa, dove Casablanca è un importante centro finanziario globale», ha affermato Rob Gurney, ceo di oneworld.

«Mentre la durata media del processo di integrazione varia tra 18 e 20 mesi, ci sono voluti solo 15 mesi, tra l’invito e l’integrazione ufficiale, per diventare membri oneworld. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i nostri sistemi erano di livello superiore, il che ha facilitato il loro allineamento con quelli dell’alleanza, oltre ai grandi sforzi dei nostri team, che sono stati motivati a condurre con successo questo grandioso progetto», ha dichiarato Abdelhamid Addou, chief executive officer di Royal Air Maroc.