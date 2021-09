Royal Air Maroc avverte i passeggeri: “Green pass per l’Italia”













Royal Air Maroc fa sapere ai suoi clienti che per accedere agli aeroporti italiani è obbligatorio essere in possesso del green pass. “Si comunica – afferma nella comunicazione di servizio – che le misure contenute nelle richiamate Linee Guida sono vigenti dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”.

La compagnia marocchina riporta le indicazioni dell’Enac secondo cui “l’accesso all’area sterile è consentito esclusivamente ai passeggeri in possesso di un certificato sanitario covid (di vaccinazione, di guarigione o di tampone negativo 48h), ad eccezione di soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al momento cittadini con età inferiore ad anni 12,)”.

L’Ente, informa Ram, fa anche sapere che devono essere in possesso di green pass anche “i passeggeri abbiano come destinazione uno degli Stati nei quali non risulta essere in vigore la certificazione verde Covid-19”,

“I passeggeri diretti verso le nostre destinazioni africane – conclude la compagnia – devono attenersi a quanto previsto dalle policy sanitarie del Paese di destinazione, nonché essere in possesso dei requisiti richiesti dal ministero della Salute in Italia per poter accedere in partenza, a tutti gli aeroporti italiani”.