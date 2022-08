Routes 2024, summit del trasporto aereo in Danimarca













Sarà Aarhus, seconda città della Danimarca, sulla carta d’imbarco per circa 1.200 protagonisti chiave del trasporto aereo internazionale provenienti da 65 Paesi, che parteciperanno a Routes Europe 2024, il grande evento europeo del settore aeronautico di cui però non è stata ancora ufficializzata dal data esatta di svolgimento.

La città di Aarhus, VisitAarhus e l’aeroporto cittadino collaboreranno per ospitare la conferenza, in cui compagnie aeree, aeroporti e destinazioni si incontreranno per stringere relazioni e creare nuove collaborazioni su nuove rotte e iniziative di sviluppo della rete. Ospitare questo prestigioso evento internazionale, per lo stesso ente del Turismo danese (Visitdenmark) è un’operazione importante per il futuro di Aarhus, e consentirà di coinvolgere nuove compagnie aeree e partner commerciali dell’aviazione, che avranno l’opportunità di sperimentare il valore della capitale della Danimarca continentale e non ultimo l’aeroporto di Aarhus recentemente ristrutturato e arricchito quest’anno di un nuovo terminal.

«Ospitare Routes Europe 2024 – ha sottolineato Brian Worm, ceo dell’aeroporto di Aarhus – è in linea con la nostra ambizione di espandere la rete di destinazioni in continua crescita ad Aarhus. Già oggi accogliamo una percentuale considerevole di viaggiatori d’affari e turisti che devono volare tra Amburgo e Copenaghen per raggiungere Aarhus, in futuro vogliamo accoglierli con rotte dirette. Routes Europe 2024 aumenterà la conoscenza della posizione geografica unica di Aarhus nella Danimarca continentale, della nostra economia, in crescita e del grande potenziale che risiede nell’economia globale della Grande Aarhus».

Il sindaco di Aarhus, Jacob Bundsgaard, considera l’evento come una finestra aperta sul mondo: «Questo vertice europeo dell’industria aeronautica è un appuntamento significativo nella storia del trasporto aereo danese e nella promozione della Danimarca e di Aarhus a livello europeo e oltre. L’evento eleverà le prospettive future della città come destinazione diretta e aumenterà la consapevolezza della quinta area metropolitana più grande della regione nordica come centro di crescita economica. Rafforzerà la coesione tra Aarhus e il resto del mondo e creerà risultati di accessibilità con un impatto positivo anche a lungo termine».

In passato, Belfast, Varsavia e Bergen hanno ospitato la conferenza, che è uno degli appuntamenti più importanti per compagnie aeree, aeroporti e destinazioni in relazione alla pianificazione di future collaborazioni.

«Aarhus – ha infine ricordato Steven Small, direttore degli eventi di Routes – è stata nominata la terza destinazione più sostenibile al mondo nell’indice Gds 2021 e ha ottimi piazzamenti tra le località del turismo d’affari in tutto il mondo, con il suo cuore fermamente deciso a guidare la crescita economica sostenibile e il numero incrementale di visitatori in questa splendida città nordica. Aarhus ci ha più che convinto delle eccellenti caratteristiche come destinazione, delle capacità di ospitalità a livello mondiale e della visione strategica per il futuro. Routes Europe fungerà da catalizzatore fondamentale per il più grande mercato passeggeri della Danimarca».