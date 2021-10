Rotta sui corridoi per Gattinoni&Co.













Sguardo dritto sui corridoi. È quello di Franco Gattinoni e del suo team. Sulle piattaforme delle reti di casa – Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork – è stato caricato per tempo, insieme alla neve e alle Canarie, il prodotto Mar Rosso e lungo raggio, limitatamente alle destinazioni consentite dall’ultima ordinanza.

Si riparte, insomma. E pure con slancio. «La programmazione è pronta – afferma il direttore generale Gattinoni Travel Network, Sergio Testi – Offriamo proposte declinate in tutte le linee e alle condizioni più favorevoli. Non abbiamo mai smesso di lavorare e oggi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti e i prodotti per soddisfare i clienti e riportarli a viaggiare».

Sul piatto pacchetti selezionati dei t.o. e il prodotto in house Selected e Travel Experience, con taglio su su misura in destinazioni come Dubai, Seychelles e Maldive, oltre alle offerte Dynamic (banche letti e voli che gli agenti stessi possono combinare).

Spinta anche su marketing e commerciale con le Winter Waves, promozioni consumer che coinvolgono i principali partner di Gattinoni.

E mentre si continuano a comunicare con chiarezza alle adv le nuove regole di viaggio, ripartono anche gli eventi in presenza con partner come Club Med e l’Ente del Turismo di Seychelles, che proseguono di pari passo con i webinar. Tra i prossimi appuntamenti online un importante focus sulle assicurazioni, ormai imprescindibili per viaggiare.