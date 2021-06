Rotta Forlì-Cagliari, al via i collegamenti Ego Airways













Ancora rotta sulla Sardegna per Ego Airways. L’Embraer 190 Martina della nuova compagnia aerea è atterrato per la prima volta a Cagliari Elmas, inaugurando così il collegamento tra l’hub di Forlì e il capoluogo isolano.

Accolta con la scenografica cerimonia del water cannon, la rotta sarà operativa per tutta l’estate (per l’esattezza fino al prossimo 30 ottobre) con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì.

«L’Italia tutta sta per ripartire e la voglia di vacanza, dopo questi mesi difficilissimi, è tanta. Anche per questo siamo felici di inaugurare il mese di giugno con questo volo – ha detto il presidente di Ego Airways, Marco Busca – Questa partnership, che affianca l’operativo su Olbia, ci permette di rafforzare la nostra presenza in Sardegna, in un momento storico in cui le destinazioni di mare italiane sono particolarmente richieste».

Soddisfatto David Crognaletti, direttore commerciale Sogaer, società di gestione di Elmas: «Con questo nuovo volo salgono a 85 le città collegate direttamente da Cagliari verso l’Europa e l’Italia nella summer 2021, con venti nuovi collegamenti rispetto alla scorsa estate».