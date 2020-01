Room Mate supera i 100 milioni e prepara nuove aperture in Italia

Room Mate Group chiude il 2019 nel migliore dei modi con un fatturato che raggiunge i 107,6 milioni di euro, pari a un incremento del 23% rispetto all’anno precedente. È l’anno migliore di sempre per il Gruppo fondato da Kike Sarasola, che nel frattempo continua a portare avanti un ambizioso piano di espansione con il progetto già consolidato di apertura di 10 hotel e 16 edifici di appartamenti. Nel corso del prossimo esercizio, Room Mate Hotels prevede di raggiungere quota 120 milioni di euro di fatturato.

Inoltre, il gruppo ha recentemente annunciato la nascita del nuovo brand Room Mate Beach Hotels. Nel mese di giugno, infatti, a Calviá (Maiorca), verrà inaugurato il Room Mate Olivia, il primo hotel in riva al mare. Progettato dall’interior designer Jaime Beriestain, offrirà 391 camere, quattro piscine all’aperto, un centro wellness con palestra, 3 ristoranti, giardini e aree giochi per bambini.

Nei prossimi 18 mesi, Room Mate Hotels inaugurerà 10 hotel in Spagna, e più esattamente a Madrid, Malaga, San Sebastián e Las Palmas, ma anche all’estero, con l’apertura degli hotel di Roma e Parigi, approdando anche a un nuovo paese, il Portogallo, con hotel a Lisbona e Porto. Sono molto avanzate anche le trattative per la chiusura di altri 10 progetti, che porteranno il brand a raddoppiare le proprie dimensioni, passando dalle oltre 1.900 camere attuali a più di 4.700 in tre anni.

Il 2019 è stato anche l’anno migliore della storia per Be Mate, la divisione appartamenti del Room Mate Group, che ha fatturato 5,8 milioni di euro, pari a un incremento del 35%. Nel 2019, Be Mate ha inaugurato 7 edifici di appartamenti: tre a Madrid, uno a Barcellona, uno a Milano e due a Città del Messico.

Be Mate è impegnato in un importante piano di espansione con l’apertura di 16 nuovi edifici nei prossimi 18 mesi in paesi come Messico (Città del Messico), Italia (Venezia, Roma e Napoli) e Spagna (Madrid, Malaga, Granada e Minorca).