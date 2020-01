Room Mate punta alle vacanze mare: primo Beach Hotel a Maiorca

Con l’apertura la prossima estate del primo hotel sul mare a Maiorca, il Room Mate Olivia, il Gruppo spagnolo lancia il suo nuovo marchio Room Mate Beach Hotels.

La struttura comprenderà 391 camere, quattro piscine all’aperto, un solarium con lettini balinesi, un centro wellness con palestra, giardini e un’area giochi per i più piccoli. Inoltre, il nuovo hotel balneare di Kike Sarasola sarà progettato dall’interior designer Jaime Beriestain, che ha tratto ispirazione dall’isola di Maiorca.

«Ho pensato al Mediterraneo e alle sue spiagge, alla sua cultura e alle sue tradizioni. Ma anche all’importanza dell’artigianato in tanti luoghi dell’isola. Ho studiato materiali tipici locali, come la pelle, l’argilla, la ceramica o le fibre vegetali, per trasferirli, trasfigurati, nelle soluzioni decorative dell’hotel», spiega Beriestain.

Il Room Mate Olivia proporrà anche un’accurata offerta gastronomica che comprenderà un ristorante à la carte e buffet, con una raffinata varietà di proposte culinarie di diverse parti del mondo, e un healthy corner con alternative di snack salutari.

Con quest’ultima apertura, il Room Mate Group continua a portare avanti il suo ambizioso piano di espansione, che prevede l’inaugurazione di 14 hotel e di 13 edifici di appartamenti nei prossimi 24 mesi. In questo modo, la società raddoppierà le proprie dimensioni passando dall’offerta attuale di 1.900 camere a un totale di oltre 3.600 camere.