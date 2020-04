Room Mate, l’Hotel Giulia di Milano a disposizione del personale sanitario

Room Mate Hotels mette a disposizione gratuitamente l’hotel Room Mate Giulia di Milano come alloggio per gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid-19.

È un albergo di 85 stanze in via Silvio Pellico nel pieno centro di Milano, a pochi metri da piazza del Duomo e da Galleria Vittorio Emanuele II. Gestito da Room Mate Hotels, l’immobile è di proprietà del fondo immobiliare Primo Re gestito da Prelios Sgr, società di gestione di fondi immobiliari del Gruppo Prelios.

La catena internazionale di hotel fondata da Kike Sarasola ha messo a disposizione delle autorità locali in uso gratuito tutti i propri hotel situati in Italia, Spagna, Francia e Usa. A oggi, 13 alberghi per un totale di oltre 800 stanze stanno ospitando operatori sanitari e persone anziane in città come Firenze, Madrid, Barcellona, San Sebastián, Parigi e New York.

«Siamo particolarmente orgogliosi per la scelta di Room Mate Hotels di mettere a disposizione anche l’hotel Giulia, nel cuore di Milano – dichiara Alessandro Busci, director business development, fund raising and fund management di Prelios Sgr – A Milano e in Lombardia, medici e infermieri e tutto il personale sanitario stanno conducendo uno sforzo eroico nel combattere l’emergenza Covid-19. Ogni opportunità di aiuto, che agevoli il loro lavoro e la loro vita quotidiana, è straordinariamente utile. Il Gruppo Prelios è già sceso in campo con propri contributi economici a favore della lotta al coronavirus e anche per questo abbiamo apprezzato la generosità con cui Room Mate Hotels ha offerto i propri alberghi nelle principali città dei numerosi Paesi in cui opera».