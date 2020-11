Room Mate lancia il suo black friday valido per tutto il 2021

Room Mate Group celebra il Black Friday con sconti diretti fino al 35% in tutte le loro strutture, fino alla fine del 2021. Dal 19 novembre al 1 dicembre le prenotazioni possono essere effettuate utilizzando il codice BLACKFRIDAY attraverso i siti web di Room Mate Hotels e Be Mate per i viaggi fino al 31 dicembre 2021 in tutte le strutture del gruppo in Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Turchia, Usa e Messico

Room Mate Hotels, in collaborazione con Quirónprevención, è la prima catena di hotel a fornire test Covid-19 gratuiti per i propri clienti. Con il supporto degli infermieri di Quirónprevención, l’azienda offre, infatti, test antigenici rapidi al momento del check. Il test rapido dell’antigene, approvato dall’Autorità sanitaria pubblica spagnola, è in grado di rilevare il virus dall’inizio del contagio con un’elevata affidabilità nei risultati.

I clienti potranno accedere gratuitamente ai test prima di viaggiare nella loro città di origine attraverso la rete delle cliniche Quirónprevención, o direttamente nelle hall degli hotel dell’azienda tra le 13 e le 22.

In una fase iniziale, questi test sono già disponibili negli hotel della società in Spagna e saranno implementati nel resto degli hotel a livello globale. In una seconda fase, questi test gratuiti verranno distribuiti anche a tutti i clienti che soggiornano negli appartamenti Be Mate.