Room Mate Hotels offre i test Covid-19 gratuiti ai propri ospiti

Room Mate Hotels, in collaborazione con Quirónprevención, è la prima catena alberghiera a offrire test Covid-19 gratuiti ai propri ospiti.

Da metà ottobre, infatti, con l’aiuto di professionisti sanitari qualificati di Quirónprevención, l’azienda offrirà un test rapido dell’antigene per gli ospiti che effettuano il check in presso i suoi hotel, oltre a fornire loro un servizio di monitoraggio dei sintomi durante il soggiorno, utilizzando un’app.

Al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità sia per i propri clienti esterni che interni, questi test antigenici saranno forniti anche a tutti i membri dello staff, per garantire la loro sicurezza sul posto di lavoro.

«Le persone sono sempre al centro di ogni singola decisione che prendiamo come azienda. In questo momento, la nostra priorità è la salute dei nostri ospiti e del nostro staff. Ecco perché abbiamo collaborato con Quirónprevención, per diventare la prima catena a offrire test antigeni gratuiti a tutti i nostri ospiti nei nostri hotel in Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Turchia», ha dichiarato Kike Sarasola, ceo e fondatore di Room Mate Hotels.

Il test rapido dell’antigene, che sarà disponibile presso tutti gli hotel dell’azienda, è in grado di rilevare il virus dal momento in cui viene trasmesso, con un alto grado di accuratezza. Il test viene eseguito utilizzando dispositivi di alta qualità approvati dalla Fda e dal Ministero della Salute spagnolo e ha ottenuto la marcatura Ce. Il suo principale vantaggio è la rapida inversione di tendenza, che fornisce risultati in soli 15 minuti.

Gli ospiti potranno fare il test gratuitamente prima del viaggio – visitando una clinica Quirónprevención nella loro città natale – o direttamente all’arrivo presso la reception dell’hotel, a qualsiasi ora dalle 13 alle 22. Gli ospiti che soggiornano a lungo verranno testati ogni tre-cinque giorni.

Come parte della prima fase, questi test saranno disponibili nei quattro hotel che l’azienda ha attualmente aperto in Spagna: Room Mate Óscar a Madrid, Room Mate Anna a Barcellona, ​​Room Mate Valeria a Malaga e Room Mate Leo a Granada.

Nella fase successiva, il servizio verrà implementato nel resto degli hotel della società in tutto il mondo e nei suoi hotel sulla spiaggia che apriranno la prossima estate. Questo servizio sarà offerto anche a tutti i clienti che organizzano eventi presso i propri hotel.

A giugno, l’azienda ha iniziato a riaprire gradualmente i suoi hotel in tutto il mondo. Attualmente ha hotel aperti in Spagna (Madrid, Barcellona, ​​San Sebastián, Malaga e Granada), Francia (Parigi), Italia (Roma, Milano e Firenze), Paesi Bassi (Amsterdam e Rotterdam), Stati Uniti (Miami) e Turchia (Istanbul).