Room Mate apre il Macarena, sesto hotel del Gruppo a Madrid

Room Mate Hotels, la catena alberghiera di design fondata e presieduta da Kike Sarasola, ha aperto il Room Mate Macarena, il suo sesto hotel a Madrid.

Nel cuore della Gran Vía madrilena (Calle Gran Vía 43), progettato dall’interior designer Tomás Alía, l’hotel possiede 130 camere suddivise in 5 categorie: standard, standard esterna, standard con vista, Junior Suite e Suite.

Situato nell’emblematico edificio di Gutiérrez Soto, al centro della città e in una delle strade più iconiche della capitale, il Room Mate Macarena riunisce l’eccellenza artigianale con tratti contemporanei, l’ispirazione arabeggiante tipica di Tomás Alía con la luce quale elemento essenziale della decorazione.

Spicca la reception dell’hotel, uno spazio allestito al nono piano che offre sin dal primo istante una prospettiva unica della Gran Vía, e si completa con le vedute panoramiche delle due splendide terrazze. Inoltre, è provvisto di piscina, solarium, un cocktail bar e una sala eventi e/o riunioni affacciata sempre sulla Gran Vía.

Sulla scia del Room Mate Óscar, ormai diventato un must dell’estate madrilena, il Room Mate Macarena è la nuova terrazza alla moda dove ammirare tramonti unici nel cuore della capitale. Dal lunedì al mercoledì dalle 19:30 all’1:30 e dal giovedì al sabato dalle 19:30 alle 2:00, la terrazza apre le sue porte sia agli ospiti dell’hotel che ad altri clienti. Inoltre, all’inizio di agosto inaugurerà la piscina, presentando anche la sua offerta gastronomica.

«Sono davvero entusiasta di poter aprire di nuovo a Madrid, dove nel 2000 abbiamo inaugurato la nostra prima struttura ricettiva. È un hotel che per me ha un significato speciale, perché da bambino mio padre mi portava nella barbieria al piano terra e poi ho voluto rendere omaggio alla mia grande amica Macarena Rey, il cui nonno era proprietario delle antiche sale cinematografiche dell’edificio. Da qui la scelta del nome dell’hotel», Kike Sarasola, presidente e fondatore di Room Mate Hotels.

Lo scorso mese di giugno, il gruppo ha avviato il piano di riaperture scaglionate dei propri hotel in tutto il mondo. Al momento ha riaperto in città come Madrid, Barcellona, San Sebastián, Malaga, Granada, Parigi, Milano e Firenze. In tal senso, il Room Mate Group ha implementato in tutti i suoi hotel il completo protocollo Stay Safe, Stay Well, che recepisce le raccomandazioni delle autorità sanitarie locale integrate da misure aggiuntive sviluppate dalla compagnia, allo scopo di proteggere i propri clienti, i fornitori e i dipendenti.