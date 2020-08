#RomeSafeTourism, pronto il bollino per le imprese

Roma Capitale ha lanciato il marchio che dichiara la conformità degli esercizi ricettivi e commerciali della città alle disposizioni sanitarie nazionali e regionali varate per l’emergenza Covid-19: il bollino #RomeSafeTourism,

Le imprese che ne faranno richiesta e risulteranno idonee al rilascio saranno aggiunte all’elenco delle strutture conformi ai protocolli di sicurezza, in pubblicazione sul portale di Roma Capitale.

Dal Campidoglio spiegano che si tratta di un modo per “supportare il turismo romano, rassicurando i visitatori sull’attuazione delle norme anti contagio in alberghi, ristoranti, locali e musei. La scelta della destinazione di viaggio dipende molto dalla percezione di sicurezza cittadina, un fattore determinante per incrementare i flussi turistici e rilanciare le imprese del sistema d’accoglienza”.

Obiettivo del marchio #RomeSafeTourism è aumentare l’attrattività della destinazione Roma a livello nazionale e internazionale, favorendo ricadute positive per gli esercizi turistici e commerciali del territorio.

Il logo rappresenta una valigia aperta su due lati, con l’etichetta “safe”, indicativa di un turismo aperto, accogliente e allo stesso tempo sicuro.

Potranno richiedere il marchio, alberghi, b&b, affittacamere ma anche pizzerie, ristoranti, bar e caffetterie, negozi, parrucchieri ed estetisti, alimentari, palestre e musei: tutti gli esercizi frequentati da turisti e cittadini che intendono comunicare l’attuazione delle misure di sicurezza al loro interno.

Tra i criteri per l’ottenimento della certificazione: misurazione della temperatura corporea di chi accede ai locali; distribuzione di mascherine e gel disinfettante; garanzia del mantenimento di distanze interpersonali; sanificazione degli ambienti; uso di contenitori per cibi da asporto monouso, certificati per il contatto diretto con gli alimenti.