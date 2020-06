RomasOpenBus lancia i tour per famiglie e tende la mano alle agenzie

In una Roma soleggiata e (quasi) deserta che si risvegliava dal torpore della quarantena, nella mattinata del 30 maggio RomaOpenBus ha inaugurato il suo nuovo prodotto: un classico tour nel cuore della Capitale pensato per le famiglie, in compagnia della mascotte, la talpa Tapsy.

Un itinerario a bordo dei classici bus scoperti che è tra i primi a ripartire puntando sul far riscoprire agli italiani il fascino della Città Eterna vista da un altro punto di vista, con prezzi accessibili e in tutta sicurezza.

Prima di ogni corsa, infatti, gli autisti di RomaOpenBus procedono a igienizzare gli spazi interni e a ogni ospite che si appresta a salire a bordo – dopo aver verificato la temperatura e che indossi la mascherina – viene consegnato un kit con guanti e salviette disinfettanti. Allo stesso modo, però, la collaborazione con Tapsy – società specializzata in tour per famiglie con bambini – prevede la distribuzione a bordo di gadget, mappe pieghevoli del percorso e stickers, per accompagnare i più piccoli durante il giro in una giocosa caccia al tesoro.

Il tour di RomaOpenBus – proposto sia nella versione hop on hop off, sia in quella one run – prevede le seguenti tappe: Santa Maria Maggiore, Colosseo, Teatro Marcello, Circo Massimo, piazza Venezia, Castel Sant’Angelo, Ara Pacis, Villa Borghese, piazza Barberini. Il prodotto one run (che dura circa 90 minuti) dedicato alle famiglie, inoltre, prevede varie promo (due adulti e un bambino a soli 20 euro, per esempio).

«Vogliamo venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle agenzie di viaggi in questo momento così difficile sottolinea la responsabile marketing, Letizia Palma – Per questo motivo stiamo offrendo promo specifiche commissionabili dalle adv con l’obiettivo di dare la possibilità ai tanti punti vendita di quartiere (di Roma e del Lazio) ora in difficoltà di poter vendere un prodotto pensato per i locali. In questi mesi stiamo provando un azzardo: partiamo dai romani e dagli italiani sperando di poter espanderci presto al mercato europeo e a quello internazionale. La grande occasione per i nostri concittadini, nel frattempo, è quella di riscoprire in tutta sicurezza, la Capitale e i suoi monumenti più belli».

I piani pre-Covid di RomaOpenBus prevedevano 64 corse giornaliere e circa 1.500 passeggeri, al momento la compagnia opera 8 corse al giorno e punta a superare i 120 passeggeri nelle ventiquattrore. RomaOpenBus è un consorzio nato a dicembre 2019 dall’unione di City Roma di Fabio Cantiani con la SataBus e Arrivederci A Roma della famiglia Massari.