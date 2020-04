Roma World, il nuovo parco a tema su ViaggiOff

Nonostante l’emergenza coronavirus, Cinecittà World non si ferma e prepara l’apertura di un nuovo parco a tema: si chiamerà Roma World e promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo, regalando la possibilità di vivere una giornata, immersi nella natura, come duemila anni fa, in un vero villaggio accampamento delle legioni Romane.

