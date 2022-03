Roma Travel Show, dal 6 all’8 maggio la seconda edizione













Torna Rts – Roma Travel Show, la manifestazione internazionale che vuole promuovere la ripartenza della filiera turistica efficiente e sicura.

In programma dal 6 all’8 maggio a Palazzo dei Congressi la seconda edizione del Salone del Turismo della Capitale. L’evento è gratuito e aperto a pubblico e operatori. Permette di ricevere i consigli degli esperti, per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso di nozze, emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta.

Roma Travel Show si propone come punto di incontro tra utente finale e tutti gli attori del turismo organizzato, dalle associazioni di categoria ai tour operator. Coinvolge tutti gli attori della filiera organizzata del mondo dei viaggi, basata su criteri di garanzia, sicurezza e assistenza.

L’appuntamento internazionale pone – in questa edizione – particolare attenzione allo Stivale con lo Speciale Italia, un Paese da esplorare in tutta la sua bellezza e tutta la sua lunghezza, tra 282 siti archeologici, 7.914 km di costa, 1.200 vette alpine, 536 monumenti, 4.158 musei per un totale di 4.976 luoghi da vistare, vivere e gustare. Roma Travel Show contribuisce a questa (ri)scoperta del Bel Paese promuovendo iniziative ecosostenibili, percorsi enogastronomici, turismo lento, sostenendo e incentivando la partecipazione degli operatori di questi speciali settori.

Non solo Italia però: spazio anche ai tanti “turismi” in cui si è specializzato il comparto a livello internazionale. Tra le tante proposte, largo agli itinerari ecosostenibili e enogastronomici, al turismo spirituale, sportivo, musicale, cinematografico, artistico e ai nuovi trend quali quelli dedicati al benessere e ai viaggi wow, costruiti su misura da travel specialist.

Nato dall’esperienza della società organizzatrice di manifestazioni quali RomaSposa – Salone Internazionale della Sposa e Bmii – Borsa del Matrimonio in Italia, Roma Travel Show torna nel calendario fieristico internazionale con un secondo appuntamento, forte del successo della prima edizione: al debutto a gennaio 2020 sono stati oltre 15 mila i visitatori che hanno scelto la manifestazione per scoprire le proposte dei 120 espositori, tra cui molte agenzie in rappresentanza di tanti tour operator, per un totale di circa 400 presenze e migliaia di operazioni commerciali B2C e B2B.

Nell’ambito di Roma Travel Show 2022, presente anche un’area riservata agli operatori di settore, Rts Business, che si rivolge alle aziende di incoming, per le destinazioni Roma e Lazio, che si incontreranno con i buyer specialisti, provenienti soprattutto dall’estero. Torna inoltre, il 6 e 7 maggio, per la settima edizione, la Bmii – Borsa del Matrimonio in Italia, la panoramica più ampia dei prodotti e servizi made in Italy per il giorno del sì.