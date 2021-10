Roma, The Tribune Hotel riapre sotto le insegne JdV by Hyatt













Riapre sotto le insegne di JdV by Hyatt il romano The Tribune Hotel, struttura apripista dell’accordo siglato da Hyatt con Ag Group, che lo gestisce attraverso la sua divisione Ag Hotels.

Situato appena fuori Via Veneto e di fronte a Villa Borghese, nel famoso quartiere Ludovisi, l’hotel dallo stile contemporaneo conta 52 camere e spazi comuni colorati ed eclettici.

Centralissimo, e dunque ideale per chi predilige soggiorni vivaci e socialmente inclusivi, il Tribune è apprezzato per la sua panoramica Terrazza Borghese, dove è possibile degustare cucina italiana cocktail con vista su Villa Borghese.

«Siamo entusiasti di accogliere ospiti e gente del posto con il nostro servizio sincero e gioioso», afferma Maria Chiara Picardi, direttore vendite, marketing e Pr del Gruppo.

L’hotel dispone anche di una palestra e di una sala meeting per piccoli gruppi, con tecnologie all’avanguardia e altamente modulabile.

Come parte del brand JdV by Hyatt, The Tribune Hotel sfrutta la rete di distribuzione globale di Hyatt e rientra nel programma fedeltà World of Hyatt.