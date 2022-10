Roma rinnova l’immagine in vista del Giubileo 2025

Sguardo proiettato al Giubileo 2025 per Roma, con il dipartimento turismo che ha lanciato una call per società di grafica e comunicazione che progettino e seguano una campagna di promozione (e potenziamento) dell’immagine della città in ambito turistico mondiale.

Così come riportato da RomaToday, lo stanziamento economico è di 130mila euro da riconoscere in sei mesi a chi verrà scelto, e che poi dovrà progettare il logotipo, il pay off che l’amministrazione utilizzerà per ogni manifestazione turistica e la progettazione creativa e strategica delle campagne offline e online, oltre che sui social.

«Roma è un brand prezioso, universale perché riconosciuto in tutto il mondo e ad alto valore aggiunto – ha commenta a RomaToday l’assessore al Turismo, Grandi eventi, Sport e Moda Alessandro Onorato – Per questo abbiamo deciso di chiedere al mercato, auspicando la partecipazione dei più qualificati studi di marketing e design internazionali, di declinarlo in chiave di promozione turistica. L’obiettivo è quello di adottare una brand strategy adeguata per migliorare il posizionamento della destinazione Roma e della sua immagine nel mercato turistico globale».