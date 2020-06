Roma, riapre i battenti la guesthouse Room with a view 105

Dopo i due mesi di lockdown riapre a Roma anche la guesthouse Room with a view 105, che aveva recentemente ricevuto da Booking il Guest Review Award.

Situata nella Capitale, a due passi dal Colosseo nel cuore del suggestivo Rione Monti, la struttura si è adeguata alle nuove prescrizioni igienico-sanitarie sanificando tutti gli ambienti.

Per la ripartenza Room with a view conferma i suoi target di riferimento, leisure e viaggi d’affari, sia per il mercato domestico che per quello internazionale.