Roma Open Bus, nuovi tour family friendly nella Capitale













Una nuova linea che aprirà presto per le strade dell’Eur, tanti servizi per le famiglie, spettacoli, idee per feste, cinque bus operativi 7 giorni su 7 e una family card che permette di avere scontistiche in molti settori merceologici. Si presenta in questo modo la ripartenza di Roma Open Bus, che ha scelto di puntare sui prodotti family friendly, dedicati ai turisti stranieri ma anche ai romani stessi.

Con un’offerta che comprende esperienze innovative come i tour in bus con maghi e maestri di circo, viaggi nel tempo con attori in maschera ed archeologi, cacce al tesoro, tour che finiscono con un pic nic a Villa Borghese, Roma Open Bus si propone come riferimento per il turismo di famiglia e scolastico a Roma.

«Stiamo assistendo ad una ripresa, che è partita lenta ma c’è – ha detto Letizia Palma, marketing manager di Roma Open Bus – Si rivedono i turisti in giro per la città, si sentono parlare lingue diverse dall’italiano, troviamo molto Nord Europa e si riaffacciano gli americani. È il momento per tutte le nostre novità, dalle partnership al giro dell’Eur che ancora nessuno ha in programma con l’openbus. Puntiamo anche al turismo scolastico, soprattutto tramite le agenzie specializzate, perché abbiamo prodotti che sempre più le scuole ci richiedono per animare le gite a Roma».

Un mondo di proposte a portata di bambino, con personale continuamente formato per la gestione di questo target e idee innovative per l’intrattenimento dei più piccoli. Ne è un esempio il box kit personalizzato a seconda della fascia di età: dai 3 ai 5 anni o dai 5 agli 11 che contiene una mappa con stickers da mettere sul punto dei monumenti man mano che si che vedono.

Per i ragazzi dagli 11 anni in su, poi, viene distribuito un libro in lingua inglese, che stimola allo stesso tempo la conoscenza di Roma e dell’idioma anglosassone.

Per i più tecnologici, c’è anche una app che si può scaricare sul pullman e poi consultare offline per la città quando si è accanto ad un monumento o punto di interesse.

Ed oltre alla family card data a tutti i passeggeri e che serve per avere benefit in diversi settori merceologici, Roma Open Bus punta anche sulle attività serali per i prossimi mesi. Le sere d’estate sul bus a due piani si animeranno infatti con stornellatori romani in costume, pizza tour o aperitivi.