Roma, a Prati debutta il primo Mama Shelter d'Italia













Ha aperto a Roma il 1° luglio, in via Luigi Rizzo, nel cuore del quartiere Prati, il primo Mama Shelter italiano. Il noto brand francese, già presente in altri otto Paesi del mondo con dodici strutture e con altre tre in fase di apertura, si distingue per il forte carattere lifestyle, in cui l’ospitalità viene affiancata da una più forte proposta food & beverage.

A pochissima distanza dal Vaticano, con il cupolone visibile dal rooftop, dopo l’ampia ristrutturazione durata due anni di una vecchia sede di uffici, ecco quindi sorto questo vero e proprio “rifugio urbano”, che vuole fondere la tradizionale realtà per turisti alla vita dei quartiere, offrendo vari e diversificati spazi dedicati alla ristorazione di alta qualità con un imprinting dal design personalizzato molto eccentrico, colorato e allegro, su misura per la proposta romana.

Il Mama Roma appena aperto in versione “soft”, ma presto completamente operativo, conta 217 stanze tra Medium, Large ed Extra Large, e quasi 700 posti a sedere distribuiti tra giardino d’inverno, giardino d’estate, pizzeria-osteria, rooftop. Non mancano l’attrezzata sala meeting per un massimo di 50 persone e l’area wellness.

Fondato nel 2008 dalla famiglia Trigano – precedentemente tra i cofondatori di Club Med – il brand Mama Shelter caratterizza da sempre la posizione delle sue strutture nell’ambito di quartieri con una storia unica, offrendo divertimento condiviso, accessibilità e servizio di alto livello proposto con un rilassante atteggiamento friendly.