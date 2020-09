Rocco Forte riapre il Savoy di Firenze e il de la Ville di Roma

Dopo la riapertura a giugno delle prime quattro proprietà italiane del Gruppo, giovedì 3 settembre anche le ultime due strutture della collezione Rocco Forte sul suolo nazionale tornano ad accogliere gli ospiti: l’Hotel Savoy a Firenze e l’Hotel de la Ville a Roma.

Il nuovo capitolo dell’ospitalità firmata Rocco Forte nelle due città d’arte è all’insegna delle attività all’aria aperta: partendo dall’Hotel Savoy sarà per esempio possibile provare l’ebbrezza di una caccia al tartufo di mezza giornata nella campagna toscana e apprendere i segreti di uno dei più preziosi tesori gastronomici della regione, caratteristico della stagione autunnale.

Nella Capitale, invece, l’Hotel de la Ville torna a reclamare a gran voce il gradino più alto del podio fra gli indirizzi più ambiti e vivaci in città, dove trascorrere piacevoli momenti conviviali sulla terrazza del ristorante Cielo godendosi indimenticabili esperienze culinarie con vista a 180 gradi sui tetti e i monumenti del centro storico.

Per incoraggiare il sogno di viaggiare dei suoi futuri ospiti, invitandoli a pianificare il soggiorno in anticipo con l’opportunità di posticipare liberamente la prenotazione, Rocco Forte Hotels propone l’offerta Libertà di Viaggiare senza Limiti. Il pacchetto – valido per soggiorni fino a marzo 2021 – garantisce una riduzione del 15% sulla miglior tariffa disponibile, consentendo di modificare due volte qualsiasi prenotazione prepagata senza alcun costo aggiuntivo.