Rocco Forte raddoppia a Milano con il real estate













Un hotel e il format Rocco Forte House in partnership con Generali Real Estate. Rocco Forte Hotels debutta a Milano nel 2023 con due operazioni.

Sulla scia del successo in piazza di Spagna a Roma, il Gruppo rende Milano la seconda destinazione dove aprire Rocco Forte House, il format di raffinati appartamenti dedicati a professionisti o famiglie interessati a soggiorni medio-lunghi in città,. In partnership con Generali Real Estate è stato individuato in via Manzoni 46 l’edificio ideale per rispondere alle esigenze del brand.

Strategicamente collocato all’angolo con via della Spiga – crocevia internazionale della moda e del lusso – il palazzo sarà rinnovato su progetto di Asti Architetti e interni disegnati da Olga Polizzi – director of design di Rocco Forte Hotels – e Paolo Moschino per Nicholas Haslam, con l’obiettivo di esaltare l’eleganza degli ambienti.

Il risultato consisterà di 11 appartamenti da una, due o tre camere da letto, con ampi spazi living, cucina separata, zona lavanderia e servizi personalizzati durante il soggiorno. Agli ospiti sarà riservato l’accesso alla palestra ricavata al piano seminterrato e al caffè nella corte interna al piano terra. Inoltre, la terrazza panoramica che occuperà l’intero quinto piano, sarà fruibile anche al pubblico esterno con possibilità di aperitivo e cena.

L’operazione valorizza uno dei più importanti immobili nel portafoglio di proprietà del Fondo Effepi Real Estate (le cui quote sono detenute interamente dal Fondo Pensione Unicredit) gestito da Generali Real Estate Sgr.

«Ho scelto l’Italia come primo Paese dove inaugurare Rocco Forte House e sono orgoglioso di offrire la nostra regia di soggiorno in appartamento in due città simboliche come Roma e tra poco Milano», commenta sir Rocco Forte, fondatore e presidente di Rocco Forte Hotels.

Aldo Mazzocco, amministratore delegato di Generali Real Estate, aggiunge: «Generali è felice di ridare smalto e valore a questo immobile di pregio di proprietà di uno dei nostri migliori clienti, attraverso la collaborazione con il gruppo Rocco Forte Hotels. Sono contentissimo di avere nuovamente l’opportunità di lavorare con sir Rocco Forte, un maestro nell’arte dell’hospitality a livello mondiale.”

Nel 2023, Rocco Forte Hotels inaugurerà anche The Carlton Hotel Milano in via della Spiga. Così il celebre “quadrilatero” avrà una doppia esperienza possibile di visita e residenza.