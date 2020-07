Rocco Forte, otto nuove ville per il Verdura Resort di Sciacca

A settembre il Verdura Resort di Sciacca, in Sicilia, inaugurerà otto nuove ville, con l’obiettivo di garantire il massimo della privacy e della sicurezza agli ospiti.

Ideali per soggiorni multigenerazionali, le ville della struttura di Rocco Forte Hotels sono state concepite dalla director of design, Olga Polizzi, come vere e proprie residenze private, ciascuna con il proprio stile, senza mai rinunciare agli esclusivi servizi che hanno reso celebre il resort in tutto il Mediterraneo.

L’architettura delle unità si ispira ai tradizionali bagli siciliani, di cui incorpora i tratti più caratteristici: tetto piano, scale esterne, volumi regolari e connessione fluida fra interni ed esterni; così come l’uso dei colori caldi della terra è un evidente omaggio al tufo, materiale principe nelle costruzioni tipiche della regione.

Disposte su due livelli e tutte vista mare, al piano terra le ville offrono un’area living luminosissima e una cucina attrezzata. Gli ospiti delle nuove ville indipendenti del Verdura Resort avranno diritto a una serie di servizi inclusi nel costo del soggiorno, tra cui transfer privato dall’aeroporto di Palermo o Trapani, check in direttamente in villa, tre biciclette a pedalata assistita e due golf cart a uso esclusivo per muoversi liberamente all’interno della proprietà, servizio di sistemazione bagagli all’arrivo e alla partenza, minibar analcolico e selezione di vini e delicatessen siciliani in camera.