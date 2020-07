Rocco Forte Hotels, nel 2023 debutto a Milano con The Carlton

In sinergia con Reale Immobili S.p.A., Rocco Forte Hotels prende in gestione il suo primo albergo a Milano: si tratta del The Carlton, cinque stelle in via della Spiga, la cui inaugurazione è prevista per i primi mesi del 2023.

Settimo albergo in Italia, The Carlton Milano arricchirà l’ideale Grand Tour by Rocco Forte Hotels, insieme ai già prestigiosi indirizzi di Firenze, Roma, Sicilia e Puglia. La collezione conterà così 16 realtà, considerando le aperture di Villa Igiea (Palermo) e The Westbund (Shanghai) nel 2021 e il concept Rocco Forte House di Roma.

Il nuovo albergo sarà completamente ristrutturato per offrire circa settanta camere e suite, un ristorante, un lounge bar, un centro benessere con palestra e Spa, un bar terrazzato all’ultimo piano con vista su Milano. Nei negozi al piano terra saranno inoltre presenti selezionati protagonisti del made in Italy.

L’accordo tra Rocco Forte e Reale Immobile prevede la riqualificazione dell’intero edificio lombardo, in linea con gli standard qualitativi di via della Spiga, centro nevralgico del lusso dell’alta moda italiana e snodo strategico su scala nazionale e globale.

«Sono felice di collaborare nuovamente con Reale Immobili e li ringrazio della continua fiducia che mi danno – dichiara Rocco Forte, fondatore e presidente di Rocco Forte Hotels – Milano è una destinazione che permette dialoghi ambiziosi con diverse tipologie di clienti. I segmenti business e leisure sono molto promettenti, sia con i residenti locali sia con gli stranieri. Siamo elettrizzati di confrontarci con questa straordinaria città e di portare anche qui la nostra idea di lusso e qualità».