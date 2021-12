Rocco Forte Hotels cerca personale in Sicilia per l’estate 2022













AAA personale cercasi. Rocco Forte Hotels ha annunciato un’operazione recruitment con selezione di personale in vista della stagione turistica 2022. Si tratta di diverse figure professionali in tre strutture gestite in Sicilia: Villa Igiea a Palermo, Verdura Resort e Verdura Private Villas a Sciacca. Il Gruppo assicura che verrà applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore turismo e, a Sciacca, verrà offerto vitto e alloggio agli addetti alla ristorazione e al front office.

Nel dettaglio, a Villa Igiea si cercano: assistente personale del general manager, pool attendant, chef de partie, commis de partie, pastry chef de partie, steward di cucina, hostess, maître, maître alle colazioni, chef de rang, commis de rang/bar, banqueting maître, barman mixologist, floor supervisor, room attendant, housekeeping porter, doorman, bellboy, pool concierge, front desk agent, switchboard operator.

Mentre al Verdura Resort a Sciacca, le figure ricercate sono housekeeping manager, chief engineer, laundry supervisor, room attendant, porter, concierge, front desk supervisor, front desk agent turnante, switchboard operator, guest relations agent, magazziniere, giardiniere, elettricista, idraulico, maître alle colazioni, head waiter, sommelier, hostess, chef de rang, demi chef de rang, barman, commis de rang/bar, steward di cucina, junior sous chef, chef de partie, demi chef de partie, commis de partie, shop assistant, caddy master.

Infine per il Verdura Private Villas a Sciacca, i profili cercati sono villas agent, villas assistant, housekeeper, room attendant, elettricista, idraulico e giardiniere.

Per presentare la domanda alla selezione si può inviare il curriculum vitae con una foto entro il 13 dicembre a [email protected], specificando per quale struttura ci si intende candidare.