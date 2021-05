Rocco Forte, Grassivaro è il nuovo regional director of finance per l’Italia













Rocco Forte Hotels ha ufficializzato la nomina di Alessandro Grassivaro come nuovo regional director of finance per l’Italia.

Laureato alla Bocconi e specializzato in innovazione, Blue Ocean Strategy e ottimizzazione dei servizi alla business school Insead, Grassivaro si unisce al team Rocco Forte Hotels dopo aver ricoperto posizioni manageriali a livello internazionale nel dipartimento finanziario di Starwood Hotels & Resorts e, più recentemente, il ruolo di cfo in Dedica Hotels e PlanHotel Group.

«Siamo felici di dare il benvenuto ad Alessandro, che nel suo nuovo ruolo guiderà i team di finanza e contabilità in Italia – spiega Maurizio Saccani, director of operations di Rocco Forte Hotels – Sarà anche responsabile della gestione generale della tesoreria e supervisionerà le relazioni bancarie del Gruppo in Italia, riportando al regional director e coordinando la sua attività con il direttore finanziario del Gruppo».