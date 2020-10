Rocco Forte, gli eventi non si fermano nelle Hybrid Room

Cambiano le esigenze del comparto eventi e subito Rocco Forte Hotels adegua la sua offerta con una risposta high tech alla situazione attuale.

L’Hotel De La Ville, secondo indirizzo romano del gruppo, presenta le nuove Hybrid Ivy Room e Hybrid Studio Suite, due spazi per meeting ed eventi dotati di strumenti innovativi e all’avanguardia

Le due diverse soluzioni – in collaborazione con Tecnomeeting – garantiscono il corretto distanziamento fisico tra i delegati presenti e permettono di organizzare meeting, eventi virtuali e ibridi in totale sicurezza, in breve tempo e in modo facile, connettendo partecipanti e relatori in maniera interattiva.

La Hybrid Ivy Room dispone di un setup modulare (uno stage per gli speaker, completo di backdrop personalizzabile o schermo Lcd, impianto audiovisivo, telecamere di ripresa professionale) oltre all’assistenza tecnica di un digital event organizer. In un contesto di lusso e sicurezza, questa soluzione è studiata per meeting aziendali, lanci di nuovi prodotti e workshop poiché consente ai relatori di esporre i propri contenuti in modo immediato e di renderli fruibili in streaming a una vasta platea di partecipanti che potranno vivere l’esperienza dell’evento anche non in presenza e nel rispetto di tutte le disposizioni previste in questo delicato periodo.

La Hybrid Studio Suite, invece, è uno spazio dedicato a eventi ibridi più raccolti e pensato per le realtà operanti nel mondo della comunicazione: un salotto elegante ed esclusivo in cui condurre interviste, presentazioni, talk show o videoconferenze in totale privacy, disponendo di tutti sistemi tecnologici avanzati propri di uno “studio televisivo”.

Rocco Forte Hotels, nel delicato scenario attuale, si mostra propositivo esplorando nuove possibilità e implementando soluzioni creative per garantire la sicurezza dei suoi ospiti unita a un’immutata qualità del servizio.