Rocco Forte, Giampaolo Ottazzi nuovo direttore dell’Hotel de Russie













Cambio strategico al vertice di uno degli alberghi più emblematici di Rocco Forte Hotels, l’Hotel de Russie di Roma. Dal 14 luglio l’albergo di lusso in via del Babuino avrà un nuovo direttore: Giampaolo Ottazzi.

«Siamo felici di accogliere Giampaolo nella nostra squadra – afferma sir Rocco Forte, fondatore e presidente di Rocco Forte Hotels – La sua straordinaria competenza e l’abilità nelle relazioni permetteranno all’Hotel de Russie di mantenere la salda reputazione a simbolo di eccellenza a Roma, ma anche di guardare alle sfide future con esperienza e personalità».

Con oltre 35 anni di carriera nell’alta ospitalità, Ottazzi porterà in Rocco Forte Hotels l’esperienza maturata in indirizzi iconici come Villa d’Este a Como, l’Hotel Caruso a Ravello e l’Hotel Cipriani a Venezia, dove è stato direttore negli ultimi 12 anni.

«Sono orgoglioso di assumere questo incarico in Rocco Forte Hotels e sarà per me un onore guidare un albergo che da sempre scrive la storia della migliore ospitalità italiana», commenta Giampaolo Ottazzi.