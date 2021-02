Robintur riapre 90 agenzie.

Dall’Ara: «Sfidiamo la crisi»













Dopo tre mesi di stop, e di soli servizi su richiesta, riaprono al pubblico le 90 agenzie di viaggi dirette Robintur e Viaggi Coop. «Con queste riaperture – ha dichiarato Stefano Dall’Ara, presidente Robintur Travel Group –, da lunedì 15 febbraio, abbiamo voluto dare un forte segnale di ripartenza, sfidando la crisi che ormai da un anno ci ha colpito a causa della pandemia che continua a condizionarci e a segnare la vita di tutti».

Una scelta, questa, «con cui abbiamo voluto buttare il cuore oltre l’ostacolo per tornare a dialogare dal vivo, in condizioni di massima sicurezza, con i nostri clienti e i consumatori – ha proseguito Dall’Ara – Senza dimenticare poi che la riapertura consentirà alla nostra clientela di utilizzare anche i voucher per i viaggi forzatamente cancellati nel 2020. Crediamo fortemente che, in questo momento, le nostre agenzie possano assumere un ruolo centrale, supportando la grande voglia di viaggiare dei consumatori che emerge da tutte le ricerche di mercato».

Di viaggiare gli italiani, come attesta il sondaggio Coop 2020-Nomisma sull’andamento dei consumi, hanno decisamente voglia visto che la voce “viaggi e vacanze” è in testa ai loro desideri nel segmento tempo libero, seguita a ruota da ristoranti, bar e pub. Un servizio, quello dell’agenzia, che sembrava aver perso centralità a favore del fai da te online ma che oggi è tornato prepotentemente al centro della pianificazione di ogni viaggio. La riapertura delle 90 adv dirette (o di proprietà) di Robintur Travel Group è anche l’occasione per utilizzare i voucher per i viaggi 2020 forzatamente cancellati.

«Con le agenzie chiuse dal 6 novembre prestando solo servizi su richiesta – ha spiegato Tina Giglio, direttore rete, personale e organizzazione di Robintur Travel Group – si sentiva il bisogno di sondare di nuovo il mercato e i suoi umori. Siamo consci che il momento è complicato ma apriamo i nostri uffici anche per dare un messaggio tranquillizzante sul futuro, e speriamo che a brevissimo si possa riprendere confidenza con il viaggio».

Le agenzie Robintur e Viaggi Coop presenteranno un’ampia gamma di offerte per crociere, tour e itinerari, vacanze al mare, sulla neve o nei luoghi del benessere e inizieranno a fare preventivi sulle vacanze estive basandosi su prodotti a marchio proprio o realizzati da terzi.

Utilizzando anche il volano dell’iniziativa Torniamo a viaggiare partita da pochi giorni: la campagna lanciata da Robintur può portare lontano. Basta caricare sul sito www.torniamoaviaggiare.it uno scatto digitale del proprio viaggio del cuore, o della vacanza preferita, o della destinazione dei sogni, corredata con un tweet (massimo 80 caratteri) che spiega il perché ci si è innamorati di quel posto, aggiungendo che cos’è a renderlo unico e che potrebbe piacere ad altri.

Si riceverà, così, un coupon che dà diritto a uno sconto di 50 euro valido nelle agenzie di viaggi Robintur e Viaggi Coop. Le foto migliori verranno pubblicate online sul sito e i canali social dell’iniziativa, per ispirare i viaggiatori raccontando le migliori destinazioni italiane per le prossime vacanze.

«Il messaggio forte che vogliamo lanciare ai nostri clienti e ai consumatori è: torniamo a viaggiare, torniamo a sognare», ha concluso Stefano Dall’Ara.