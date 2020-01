Robintur, parte con Veratour la campagna promozionale 2020

Otto campagne promozionali con tour operator e fornitori di primo piano, per sostenere e rafforzare le vendite delle agenzie prima dell’estate e, subito dopo, stimolare le prenotazioni anche nel periodo autunnale. È il piano promozionale 2020 di Robintur Travel Group a favore delle circa 300 adv con le insegne Robintur, Viaggi Coop e della rete integrata al gruppo.

Si comincia subito con I villaggi + amati, la promozione messa a punto con Veratour che, dal 13 gennaio al 29 febbraio, offre allettanti buoni sconto per chi prenota una vacanza sul catalogo Villaggi Veraclub 2020 nelle agenzie di Robintur Travel Group.

La promozione Villaggi + amati prevede buoni del valore di 200 euro a coppia per i villaggi in Messico, a Cuba, nella Repubblica Dominicana e a Mauritius, e di 150 euro su tutti gli altri villaggi del tour operator in Italia e all’estero. Gli sconti si applicano a qualsiasi partenza fino al 15 dicembre prossimo, fatte salve quelle dal 26 luglio al 23 agosto, e per un soggiorno minimo di 7 notti in camera doppia, con volo charter, anche con estensione tour, in ben 41 strutture del tour operator in tutto il mondo.

«Si tratta della prima di otto iniziative promozionali a supporto delle agenzie che si susseguiranno nei prossimi mesi – spiega Paola Barzanti, responsabile del team commerciale di Robintur Travel Group – Con un duplice obbiettivo: da un lato facilitare le vendite degli agenti, dall’altro portare nuovi clienti nelle agenzie, sia affiliate che di proprietà. Proporremo dunque una campagna ogni mese prima dell’estate e altre due subito dopo, in collaborazione con fornitori importati e qualificati come Veratour, e andando a leggere la domanda anche per tipologie di clienti diversi come tour, soggiorni, crociere. A queste attività promozionali si aggiungeranno poi le offerte legate al prodotto a marchio Robintur, con prodotti nuovi e allettanti».