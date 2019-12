Robintur, maxi concorso per i viaggi di nozze in agenzia

Robintur Travel Group ha presentato il concorso “Vi dichiaro in viaggio di nozze” che mette in palio premi fino a 5mila euro, scegliendo il proprio itinerario sul catalogo Evasioni Incantevoli e tra le tante proposte delle agenzie Robintur e Viaggi Coop.

Il concorso è valido per i prossimi sposi o per chi è convolato a nozze negli ultimi sei mesi in tutta Italia e verrà presentata il prossimo 18 e 19 gennaio alla Fiera Sposi di Bologna. Per partecipare è sufficiente aderire al concorso, registrandosi dal 15 dicembre ed entro il 15 maggio prossimo sul sito dedicato. Ogni mese, da febbraio a maggio, verrà estratto un buono viaggio del valore di 500 euro da spendere sul catalogo Evasioni Incantevoli o su qualsiasi altra proposta di viaggio di nozze prescelta in una agenzia della rete Robintur.

A giugno, tutti coloro che avranno sottoscritto il contratto per il viaggio di nozze in agenzia potranno partecipare all’estrazione finale di altri due premi da 3mila e 5mila euro, a seconda del valore del viaggio acquistato.

Per scegliere la destinazione e la formula dei propri sogni, Robintur Travel Group offre in particolare agli sposi il catalogo della linea “Evasioni incantevoli”, che da oltre dieci anni raccoglie per Robintur una selezione di punta delle migliori offerte dei tour operator italiani per i viaggi di nozze.

Per ogni viaggio, “Evasioni incantevoli” prevede una opportunità offerta dal tour operator e uno sconto speciale riservato da Robintur. Le offerte sono valide per tutte le coppie che contraggono matrimonio, comprese quelle dello stesso sesso che si legano con le unioni civili. Tramite l’agenzia, inoltre, è possibile gestire comodamente la lista nozze. Per finire, per tutti gli invitati alle nozze Robintur mette a disposizione un buono sconto di 100 euro da utilizzare in agenzia.