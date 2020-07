Robintur integra la polizza anti Covid in omaggio

All’interno della campagna Vacanze in buone mani, Robintur Travel Group offre, per le prenotazioni effettuate in agosto e settembre, un benefit di sicuro appeal: tutti i clienti che in questi mesi acquisteranno una vacanza per qualsiasi destinazione nelle agenzie dirette Robintur e Viaggi Coop, godranno in omaggio della polizza assicurativa Garanzie aggiuntive Covid-19 di UnipolSai.

La polizza dà diritto al rimborso per i maggiori costi sostenuti se il mezzo per il rientro previsto dal contratto di viaggio non fosse più disponibile, e si rendesse dunque necessario spostarsi con un mezzo alternativo; inoltre, per eventuali restrizioni imposte dalle autorità locali, consente il prolungamento del soggiorno fino a 15 giorni in più di quanto preventivato.

Si tratta di una tutela in più, che va ad aggiungersi alle garanzie messe in campo da Robintur dopo la pandemia: con l’operazione Vacanze in buone mani, il gruppo turistico propone infatti una selezione di residence, appartamenti e villaggi tutti certificati e con rigorosi protocolli che regolano la sanificazione degli ambienti, l’utilizzo dei servizi e le regole di distanziamento tra gli ospiti.

La maggior parte di queste strutture si trova in Italia, destinazione d’elezione per questa estate: una scelta fortemente voluta dai vertici di Robintur Travel Group per sostenere la filiera del turismo nazionale, con la campagna #Ripartiamodallitalia.