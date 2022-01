Robintur e Mappamondo rilanciano su Expo Dubai 2020













È iniziata la seconda parte della campagna targata Robintur Travel Group e Viaggi del Mappamondo per visitare Dubai e il tanto atteso Expo 2020, che ha preso il via lo scorso ottobre negli Emirati Arabi Uniti.

Dopo gli ottimi risultati delle prenotazioni di novembre, l’iniziativa riprende fino al 31 gennaio, proponendo nuovamente un pacchetto viaggio speciale: cinque notti a Dubai con la possibilità di visitare l’Expo dove il mondo del futuro prende forma tra tecnologia e sostenibilità.

Si chiama “Dubai. Voglia di meraviglia” la promozione delle agenzie Robintur e Viaggi Coop, in partnership con Viaggi del Mappamondo, che è reseller dell’Expo, e con Dubai Tourism. Sul pacchetto – a partire da 790 euro per i voli in partenza da Bologna – per i clienti di Robintur è previsto uno sconto di 100 euro a camera per due persone, oppure di 50 euro per viaggiatori singoli.

Il cliente può ottenere lo sconto chiedendo i buoni cartacei direttamente in 266 agenzie di proprietà e affiliate in tutta Italia al Gruppo Robintur, oppure nei punti d’ascolto dei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 (ad insegna Extracoop, Ipercoop, Coop&Coop, Coop e InCoop, presenti in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Marche e Abruzzo), ma anche registrandosi sul sito www.dubaimeraviglia.it e scaricando il buono sconto digitale.

La prenotazione deve avvenire entro il 31 gennaio ed è valida per viaggiare entro il termine dell’Expo, vale a dire il 31 marzo. Il tutto con la possibilità di rinunciare al viaggio senza penali se la disdetta viene data 45 giorni prima della partenza e, in ogni caso, con una copertura assicurativa che tiene indenne (a parte la franchigia) da rinunce tardive o dai costi sostenuti per gestire una eventuale quarantena mentre si è in viaggio.

«Quella che mettiamo in campo è una campagna promozionale con un prodotto esclusivo e che offre un vantaggio reale al consumatore con un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale – spiega Massimiliano Zanessi, responsabile commerciale Robintur – Peraltro, ci impegniamo in questa campagna in un momento delicato, anche per rafforzare l’idea che si può venire con tranquillità in agenzia e prenotare un viaggio sapendo di avere alle spalle non il fai-da-te, ma professionisti del settore in grado di risolvere i problemi che si venissero a creare. La campagna di novembre ha dato un ottimo risultato e ora confidiamo che fino a marzo ci sia tutto il tempo per ripetere questa positiva esperienza».

«Andare a Dubai è come fare due viaggi in uno, un’opportunità unica per visitare il Paese e allo stesso tempo partecipare a un evento imperdibile come l’Expo. Siamo riusciti a costruire un pacchetto davvero interessante – spiega Andrea Mele, presidente e amministratore delegato di Viaggi del Mappamondo – Valido anche da un punto di vista culturale, su cui abbiamo mantenuto fermi i prezzi, nonostante i rincari di questi mesi. Abbiamo lavorato molto per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati e siamo riusciti a creare un prodotto come ci era stato richiesto grazie alla collaborazione con Robintur e con l’Ente per il turismo di Dubai e alla partecipazione di Coop. Crediamo che tutto questo sia anche un ottimo biglietto da visita per la credibilità e il valore del marchio del Mappamondo».