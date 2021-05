Robintur e Costa prorogano “Una spesa vista mare”

Mai come quest’anno, buon #primomaggio alle lavoratrici e ai lavoratori del turismo. A chi per mestiere ha le chiavi del mondo. Che le parole di Gio Evan vi avvolgano come un abbraccio #1M2021 “Viaggiateche sennò poidiventate razzistie finite per credereche la vostra pelle è l’unicaad avere ragione,che la vostra linguaè la più romanticae che siete stati i primiad essere i primi.Viaggiateche se non viaggiate poinon vi si fortificano i pensierinon vi riempite di idee,vi nascono sogni con le gambe fragilie poi finite per credere alle televisionie a quelli che inventano nemici,che calzano a pennello con i vostri incubiper farvi vivere di terroresenza più salutiné graziené pregoné si figuri.Viaggiateche viaggiare insegnaa dare il buongiorno a tuttia prescindereda quale sole proveniamo,che viaggiare insegnaa dare la buonanotte a tuttia prescinderedalle tenebre che ci portiamo dentro.Viaggiateche viaggiare insegna a resisterea non dipenderead accettare gli altri non solo per quello che sonoma anche per quello che non potranno mai essere,a conoscere di cosa siamo capacia sentirsi parte di una famigliaoltre frontiere, oltre confini,oltre tradizioni e cultura,viaggiare insegna a essere oltre.Viaggiateche sennò poi finite per credereche siete fatti solo per un panoramae invece dentro voiesistono paesaggi meravigliosiancora da visitare”.