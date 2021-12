Robintur apre la prima agenzia Viaggi Coop in Veneto













L’insegna di agenzie Viaggi Coop fa il suo esordio in Veneto con l’apertura del nuovo punto vendita presso il Centro Piave di San Donà di Piave. L’insegna delle agenzie di Robintur Travel Group – fortemente legata al mondo della distribuzione alimentare Coop – approda quindi in Veneto con l’adv che sostituisce la Panama Tour, agenzia operativa in città dal 1998, sempre del gruppo turistico di proprietà di Coop Alleanza 3.0.

La Viaggi Coop di San Donà di Piave – posizionata negli spazi del ex Punto Soci della Coop – su una superficie di quasi 70 metri, serve un bacino di oltre 40 mila abitanti con la consulenza di quattro agenti di viaggio esperti ed una impostazione innovativa, che punta ad accogliere e offrire servizi anche a chi di solito non utilizza le agenzie di viaggi.

«Con le Viaggi Coop – sottolinea il presidente di Robintur Travel Group, Stefano Dall’Ara – portiamo anche i viaggi “nel carrello della spesa”, offrendo a tutti i consumatori ed ai soci Coop la convenienza, la qualità e la sicurezza di Coop anche in questo capitolo dei bilanci delle famiglie. In un momento ancora difficile per il turismo, siamo convinti dell’importante ruolo di servizio delle agenzie Viaggi Coop, che possono essere un punto di riferimento fondamentale per chi vuol viaggiare serenamente, grazie a una selezione di strutture vantaggiose, qualificate e con protocolli rigorosi».

La formula delle Viaggi Coop “è nata nel 2017 ed ha riscosso un apprezzamento crescente. L’ingresso è un salottino aperto, che invita a entrare liberamente, sfogliare cataloghi e lasciarsi ispirare per nuove esperienze. All’interno, nell’area consulenza, il personale accoglie e consiglia i clienti, con viaggi e soggiorni riservati ai soci Coop e un’ampia gamma di servizi e prodotti testati e selezionali per tutti i turisti, comprese vacanze “su misura”, proposte e promozioni esclusive con i migliori tour operator, viaggi di nozze, gestione di liste nozze on line, biglietteria aerea e marittima”, sottolinea la nota del Gruppo.

L’agenzia offre in particolare opportunità e vantaggi ai soci Coop, come il catalogo “Viaggiare da soci” e la possibilità di raccogliere punti sul catalogo di Coop Alleanza 3.0. La Viaggi Coop di San Donà di Piave sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, ed il sabato dalle 10 alle 18.

San Donà di Piave è l’undicesima agenzia Viaggi Coop in Italia, che si aggiunge a quelle di Bologna, Brescia, Cesena, Modena, Pesaro, Reggio Emilia, Ravenna e Ferrara.