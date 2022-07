Riu Hotels debutta nel metaverso













Il Riu Plaza España di Madrid, di Riu Hotels & Resorts, ha fatto il suo debutto nel metaverso, con l’obiettivo di far vivere un’esperienza immersiva ai viaggiatori andando oltre alla semplice “vetrina”, “consapevole che manca ancora una grande espansione e democratizzazione della tecnologia perché possa consolidarsi ed evolvere come hanno già fatto il world wide web e le reti sociali”, si legge in una nota.

Nel metaverso è dunque possibile visitare varie aree dell’hotel, ammirare i dettagli degli arredamenti e gli elementi di pregio di spazi come la lobby, o ancora raggiungere l’ultimo piano e affacciarsi sul balcone di vetro o attraversare la passerella sospesa a oltre 100 metri di altezza. Gli utenti potranno anche giocare: nella struttura troveranno infatti elementi da toccare e aprire o su cui cliccare, oltre a sorprese con cui interagire. L’esperienza prevede anche un premio nascosto riservato ai primi visitatori.

Per lo sviluppo di questo progetto, Riu ha lavorato con La Agencia Encubierta, una società pioniera nel metaverso e grande esperta di marketing digitale. In virtù della collaborazione l’Hotel Riu Plaza España, che ha appena aperto su AltSpace di Microsoft, presenta innovazioni costruttive ed elementi del mondo reale con cui gli ospiti di questo ambiente virtuale potranno interagire. Vuoi salutare il receptionist o effettuare una prenotazione? Potrai farlo sia in persona e sia nel metaverso.

«Siamo orgogliosi di presentare questo progetto e siamo anche sicuri che questo sia solo un primo passo. La tecnologia e la creatività ci permetteranno di continuare a creare esperienze, contenuti per l’intrattenimento, eventi virtuali e moltissimi altri modi di fare business. Non siamo molto lontani dal momento in cui i visitatori potranno prenotare nel metaverso dando comandi vocali al nostro receptionist virtuale», commenta Joan Trian Riu, consigliere direttivo aziendale di Riu Hotels & Resorts.