Ritorno in Oman, c'è anche 4Winds: partenze a marzo e aprile













Anche il tour operator 4Winds riaccende i motori della programmazione e sfrutta gli attuali corridoi turistici rilanciando la sua offerta in Oman con un calendario di partenze che va dagli inizi di marzo a fine aprile.

Si tratta, principalmente, del programma Discover Oman, un vero e proprio viaggio full immersion tra sabbia e arte.

Un itinerario curato dai responsabili del t.o. per visitare al meglio questo Paese, la sua natura, il deserto e la sua antica cultura. Il viaggio prevede anche due pernottamenti nel deserto per godere dell’atmosfera omanita più autentica e partenze garantite con sistemazioni alberghiere adeguate e guida in italiano.

Il volo non è incluso e potrà essere quotato ad hoc. È prevista anche la possibilità di prenotare un’estensione mare in un resort esclusivo, al termine del tour.