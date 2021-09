Ritorno al futuro dei viaggi: lavori in corso per l’Atm 2022 a Dubai













Una fiera all’insegna del ritorno al futuro del mondo dei viaggi. La Rx Global, organizzatore dell’Arabian Travel Market (Atm), che si terrà al Dubai World Trade Centre (Dwtc) da domenica 8 a mercoledì 11 maggio 2022, ha già tracciato e reso noti i buoni propositi per l’edizione 2022 che si concentrerà sul futuro dei viaggi e del turismo internazionali e sulle probabili sfide e sui benefici, per un’industria resiliente che sta ancora approntando le strategie per la “nuova normalità” del turismo organizzato.

«Il Covid-19 – ha spiegato Danielle Curtis, exhibition director Me, Arabian Travel Market – ha dominato le nostre vite dal marzo 2020 e continua a farlo in molte parti del mondo. Tuttavia, sebbene i viaggi e il turismo internazionali abbiano imparato dalle esperienze passate e si siano adattati in alcuni casi quasi senza soluzione di continuità, ora abbiamo l’opportunità ideale per guardare avanti al futuro del nostro settore. Soffermarsi troppo sul passato pre-Covid, non sarebbe necessariamente produttivo, soprattutto perché da allora così tanti parametri del settore e atteggiamenti sociali sono stati completamente ripristinati. È indubbio che l’innovazione e una migliore connettività in generale, cambieranno radicalmente il volto del nostro settore. Tuttavia ci sono altre sfide che dovremmo affrontare insieme e condividere anche le migliori pratiche del settore. In particolare dovremo fronteggiare il cambiamento climatico».

Oltre alla fiera in presenza, è poi prevista un’edizione virtuale che si svolgerà la settimana successiva, martedì 17 e mercoledì 18 maggio 2022. I punti salienti della fiera 2022 includeranno, tra gli altri, vertici sulle destinazioni incentrati sui mercati chiave di origine Saudita, Russia, Cina e India. Il Travel Forward, ovvero il principale evento globale per la tecnologia di viaggio che metterà in evidenza le ultime tecnologie di prossima generazione per i viaggi e l’ospitalità; un forum di acquirenti Atm ed eventi di networking nonché l’Arrival Dubai @Atm, un forum dedicato alla destinazione emiratina. Inoltre l’Atm 2022 ospiterà anche vertici di conferenze dedicati ai settori che gravitano intorno al turismo, quali aviazione commerciale, hotellerie, sport, e uno speciale seminario sugli investimenti nell’ospitalità. Confermata anche la presenza della Global Business Travel Association (Gbta), la principale organizzazione mondiale di viaggi d’affari e meeting, che parteciperà ancora una volta ad Atm fornendo i più recenti contenuti, ricerca e formazione sui viaggi d’affari per guidare la ripresa e supportare la crescita dei viaggi d’affari.