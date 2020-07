Ritorna Discovery Train, il programma estivo di Trenord

Ritorna sul mercato l’operazione Discovery Train, il programma di Trenord che propone itinerari e sconti per scoprire le località turistiche della Lombardia: da gite in battello sui laghi a visite alle città d’arte, da una giornata in un parco divertimenti a itinerari in bici su piste ciclabili o a piedi per le vie del trekking.

Le proposte, che per l’estate 2020 si sono arricchite anche di nuove destinazioni, sono presentate sul sito trenord.it e sull’app; al momento dell’acquisto, i clienti potranno controllare sul motore di ricerca l’orario del treno e la disponibilità di posti sulle corse su cui intendono viaggiare, per organizzare un itinerario nel rispetto delle norme di salvaguardia della salute pubblica.

Per gli itinerari sulle linee Milano-Lecco-Tirano e Milano-Brescia-Verona e per alcuni treni, nel fine settimana è stata anche attivata la sperimentazione della prenotazione della corsa, al fine di consentire un monitoraggio dei flussi di viaggiatori. Oltre che sull’e-store e sull’app di Trenord, i biglietti Discovery Train sono acquistabili presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche Trenord.

Tra le proposte, il Tour Primo Bacino-Lago di Como, un inedito itinerario dedicato al Lario che esplora i borghi vicini a Como, il tour consente di raggiungere dal capoluogo le località di Cernobbio, Blevio, Montrasio e Torno. Altro circuito è Tesori del Lago di Como, un tour che percorre tutto il lago, con una libera navigazione tra Menaggio, Bellagio, Cadenabbia, Tremezzo/Villa Carlotta e Lenno.

Nella programmazione figurano anche l’itinerario Perle del Lago di Lugano – Porto Ceresio che comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Porto Ceresio e da lì la navigazione fino a Morcote o Melide, alla scoperta dei paesaggi del lago di Lugano e l’itinerario Lago Maggiore Tour per scoprire e visitare luoghi nascosti come l’eremo di Santa Caterina del Sasso o Villa Taranto, l’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori.

A completare la programmazione turistica di Discovery Train di Trenord, gli itinerari sul Lago d’Iseo e Monte Isola (l’isola lacustre più grande d’Italia), e il tour sul Lago di Garda con un itinerario attraverso i paesaggi ed i borghi che si affacciano sulle sponde del lago più grande d’Italia: da Peschiera, all’antico porto di Desenzano, passando per i complessi archeologici romani di Sirmione e il parco termale di Lazise.