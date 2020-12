Ristori, le adv escluse: «Dimenticati dal governo»

Non solo i contributi a fondo perduto ad hoc per adv e t.o. tardano ad arrivare, come se non bastasse questi non sono nemmeno per tutti. Lo sanno bene quelle agenzie di viaggi che si autodefiniscono “invisibili”, colpevoli di essere delle startup (nate tra il 2019 e il 2020) o di avere un contratto di associazione in partecipazione con i principali network, che comunque per quanto possibile – nonostante le mancanze del governo – cercheranno di cedere una minima percentuale alle proprie affiliate in questione.

“L’agenzia di viaggi che non c’è”. È proprio questo il titolo scelto per la lettera aperta scritta e inviata alla stampa da Giusy Smiriglia e Lorenzo Orlandini, portavoci di un gruppo di oltre 300 filiali di agenzie che, così come già fece Jessica Smorgon con i suoi colleghi, intende balzare sui tavoli governativi ribadendo le necessità di almeno 900 adv, praticamente escluse da ogni agevolazione dedicata al settore.