Ristori e fondo perduto, pagati 8 miliardi di bonifici automatici

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il pagamento di tutti i bonifici automatici previsti dal dl Ristori, per un totale di 312mila transazioni e per un importo di 1,6 miliardi di euro.

A questi bonifici si aggiungono i 2,4 milioni di accrediti relativi al decreto Rilancio, per un valore pari a 6,6 miliardi di euro. Complessivamente, ad oggi, i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall’Agenzia delle Entrate ammontano a 8,2 miliardi di euro a favore di 2,4 milioni di partite Iva.

Già da una settimana, inoltre, è aperta la piattaforma telematica per l’invio delle domande per chi non aveva ricevuto il contributo previsto dal decreto Rilancio. Saranno effettuati nelle prossime settimane gli ulteriori pagamenti automatici del decreto Ristori Bis e i pagamenti su istanza del decreto Ristori 1 e 2.